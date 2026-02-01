red hot chili peppers in arrivo un documentario ma la band prende le distanze

I Red Hot Chili Peppers hanno deciso di prendere le distanze da un nuovo documentario prodotto da Netflix. La band ha dato l’autorizzazione, ma ora si sono fatti sentire, dicendo che non vogliono essere rappresentati in quel modo. La pellicola promette di ripercorrere l’ascesa del gruppo, nato a Los Angeles negli anni Ottanta, ma i membri hanno espresso dubbi sulla versione finale che verrà presentata.

Come riportato da Variety, i Red Hot Chili Peppers avrebbero autorizzato un documentario, prodotto da Netflix, che racconterà l’ascesa della band, nata a Los Angeles negli anni Ottanta. Il progetto è diretto da Ben Feldman, con il contributo, tra gli altri, dei due membri del gruppo Anthony Kiedis e Flea, sarà intitolato The Rise of the Red Hot Chili Peppers e sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 20 marzo. Nell’annunciare l’opera, Feldman ha ringraziato la famiglia di Hillel Slovak, il primo chitarrista dei RHCP, morto per overdose di eroina nel 1988. Queste le parole del regista: «In fondo, questa è una storia in cui è possibile identificarsi profondamente, sulle amicizie che plasmano le nostre identità e sul potere duraturo dei legami forgiati durante l’adolescenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

