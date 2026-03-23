I Carabinieri Forestali scoprono un’opera non autorizzata su area vincolata: strada lunga 100 metri e area sequestrat a. I controlli contro i reati ambientali. Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato in stato di libertà tre persone, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di violazioni alla normativa ambientale e paesaggistica. La strada realizzata senza autorizzazioni. L’attività investigativa ha permesso di accertare che un 54enne del posto, proprietario di un fondo agricolo, insieme a due imprenditori, aveva realizzato senza alcun titolo autorizzativo una strada all’interno di terreni agricoli coltivati a uliveto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ariano Irpino, strada abusiva tra gli uliveti: tre persone denunciate

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