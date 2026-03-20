Re Carlo inaugura il cammino costiero più lungo del mondo | tra scogliere mozzafiato paludi e villaggi storici ecco il ‘King Charles III England Coast Path’

Re Carlo III ha inaugurato il nuovo percorso costiero che si estende lungo la costa inglese, diventando il più lungo al mondo. Il tracciato attraversa scogliere, paludi e villaggi storici, offrendo un collegamento tra diverse zone di grande interesse naturale e culturale. La cerimonia ha segnato l'apertura ufficiale di questa lunga passeggiata, che porta il suo nome e si sviluppa lungo le coste del Regno Unito.

Re Carlo III ha inaugurato il cammino costiero attrezzato più lungo del mondo, che porta il suo nome. Il ‘ King Charles III England Coast Path’, con i suoi 4.327 chilometri (2.689 miglia), permette per la prima volta di percorrere a piedi ininterrottamente l’intera costa inglese, attraversando scogliere, paludi salmastre, spiagge e villaggi storici. Il sovrano, che ieri aveva accolto con tutti gli onori a Windsor il presidente nigeriano Bola Tinubu e la first lady Oluremi per la prima visita di Stato da 37 anni di un leader del popoloso Stato africano un tempo colonia dell’impero britannico, ha partecipato all’evento sulle scogliere di gesso delle Seven Sisters, nell’East Sussex. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo inaugura il cammino costiero più lungo del mondo: tra scogliere mozzafiato, paludi e villaggi storici, ecco il ‘King Charles III England Coast Path’ Articoli correlati Re Carlo inaugura il sentiero costiero più lungo del mondo: è stato intitolato a lui(Adnkronos) – Re Carlo ha inaugurato il 'King Charles III England Coast Path', il sentiero più lungo del mondo a lui intitolato per celebrare il suo... Carlo III, ecco il trailer di "Finding Harmony: A King's Vision": il docufilm sul re britannicoIl 6 febbraio 2026, in tutto il mondo su Prime Video, uscirà “Finding Harmony: A King’s Vision”, il documentario che racconta come Re Carlo III abbia... Tutto quello che riguarda King Charles Temi più discussi: Re Carlo inaugura in Inghilterra il cammino costiero più lungo del mondo; Re Carlo inaugura il sentiero costiero più lungo del mondo: è stato intitolato a lui; Re Carlo III inaugura il cammino costiero più lungo del mondo: 4.327 chilometri tra scogliere e paesaggi mozzafiato. Re Carlo inaugura il sentiero costiero più lungo del mondo: è stato intitolato a lui(Adnkronos) - Re Carlo ha inaugurato il 'King Charles III England Coast Path', il sentiero più lungo del mondo a lui intitolato per celebrare il suo amore per la natura. Charles ha percorso a piediper ... msn.com Re Carlo inaugura il cammino costiero più lungo del mondo: tra scogliere mozzafiato, paludi e villaggi storici, ecco il ‘King Charles III England Coast Path’Re Carlo III ha inaugurato il cammino costiero attrezzato più lungo del mondo, che porta il suo nome. Il ‘King Charles III England Coast Path’, con i suoi 4.327 chilometri (2.689 miglia), permette per ... ilfattoquotidiano.it Il sovrano inaugura il “King Charles III England Coast Path" - facebook.com facebook Re Carlo III ha inaugurato il cammino costiero attrezzato più lungo del mondo, che porta il suo nome. Il 'King Charles III England Coast Path', con i suoi 4.327 chilometri (2.689 miglia), permette per la prima volta di percorrere a piedi ininterrottamente l'inter x.com