Re Carlo inaugura il sentiero costiero più lungo del mondo | è stato intitolato a lui
Re Carlo ha inaugurato il sentiero costiero più lungo del mondo, chiamato 'King Charles III England Coast Path', dedicato a lui. L'evento si è svolto oggi e rappresenta un nuovo percorso che si estende lungo la costa inglese. La cerimonia ha visto la partecipazione di vari rappresentanti e appassionati di natura. Il sentiero si sviluppa lungo le aree costiere del Regno Unito.
(Adnkronos) – Re Carlo ha inaugurato il 'King Charles III England Coast Path', il sentiero più lungo del mondo a lui intitolato per celebrare il suo amore per la natura. Charles ha percorso a piedipercor 2 dei 4.345 chilometri del sentiero, che gira attorno a quasi tutta la Gran Bretagna, per ammirare per la prima. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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