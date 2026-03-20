Re Carlo inaugura il sentiero costiero più lungo del mondo | è stato intitolato a lui

Re Carlo ha inaugurato il sentiero costiero più lungo del mondo, chiamato 'King Charles III England Coast Path', dedicato a lui. L'evento si è svolto oggi e rappresenta un nuovo percorso che si estende lungo la costa inglese. La cerimonia ha visto la partecipazione di vari rappresentanti e appassionati di natura. Il sentiero si sviluppa lungo le aree costiere del Regno Unito.