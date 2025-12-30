Cuori infranti in casa Savoia | la verità della ex di Emanuele Filiberto

Da agi.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa settimana, Chi pubblica un'intervista con Adriana Abascal, ex compagna di Emanuele Filiberto di Savoia, che si confronta apertamente sulla fine della loro relazione. L'articolo approfondisce i motivi e le circostanze di questa rottura, offrendo uno sguardo discreto e rispettoso sulla vicenda. Un'occasione per conoscere meglio i dettagli di un episodio che ha suscitato interesse e curiosità tra i lettori.

AGI - Sul numero di Chi in edicola questa settimana, Adriana Abascal, ex compagna di Emanuele Filiberto di Savoia, rompe il silenzio dopo la rottura.  In un’intervista esclusiva, pubblicata anche sul sito Chimagazine.it, racconta i motivi della sua scelta di allontanarsi dal principe a un anno dall’inizio della loro relazione: "Non mi interessa diventare principessa, come qualcuno che non mi conosce abbastanza si è permesso di dire. Non ho mai chiesto nulla. E poi principessa di un regno che non c’è.  Ho il mio lavoro e i miei figli di cui occuparmi, ma non sono disposta a essere l'amante di Emanuele Filiberto come di nessun altro. 🔗 Leggi su Agi.it

cuori infranti in casa savoia la verit224 della ex di emanuele filiberto

© Agi.it - Cuori infranti in casa Savoia: la verità della ex di Emanuele Filiberto

Leggi anche: Emanuele Filiberto di Savoia, la verità sulla rottura con Adriana Abascal

Leggi anche: Emanuele Filiberto di Savoia, Adriana Abascal annuncia la fine della loro storia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Divorzi vip ecco tutte le coppie famose scoppiate nel 2025.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.