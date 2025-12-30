Cuori infranti in casa Savoia | la verità della ex di Emanuele Filiberto

In questa settimana, Chi pubblica un'intervista con Adriana Abascal, ex compagna di Emanuele Filiberto di Savoia, che si confronta apertamente sulla fine della loro relazione. L'articolo approfondisce i motivi e le circostanze di questa rottura, offrendo uno sguardo discreto e rispettoso sulla vicenda. Un'occasione per conoscere meglio i dettagli di un episodio che ha suscitato interesse e curiosità tra i lettori.

AGI - Sul numero di Chi in edicola questa settimana, Adriana Abascal, ex compagna di Emanuele Filiberto di Savoia, rompe il silenzio dopo la rottura. In un'intervista esclusiva, pubblicata anche sul sito Chimagazine.it, racconta i motivi della sua scelta di allontanarsi dal principe a un anno dall'inizio della loro relazione: "Non mi interessa diventare principessa, come qualcuno che non mi conosce abbastanza si è permesso di dire. Non ho mai chiesto nulla. E poi principessa di un regno che non c'è. Ho il mio lavoro e i miei figli di cui occuparmi, ma non sono disposta a essere l'amante di Emanuele Filiberto come di nessun altro.

