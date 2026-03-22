Delulu Dating per cuori infranti | illudersi e ignorare campanelli d'allarme non è la soluzione

Chi ha il cuore spezzato rischia di affrontare gli appuntamenti o con eccessivo cinismo o con troppo ottimismo, ignorando in questo caso i segnali di pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Cuori infranti in casa Savoia: la verità della ex di Emanuele FilibertoAGI - Sul numero di Chi in edicola questa settimana, Adriana Abascal, ex compagna di Emanuele Filiberto di Savoia, rompe il silenzio dopo la rottura.

Brigitte Bardot, una vita tra amori travolgenti e cuori infranti(Adnkronos) – Gli amori e i flirt di Brigitte Bardot, morta oggi 28 dicembre all'età di 91 anni, hanno riempito per decenni le cronache rosa.