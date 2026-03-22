Un tiktoker ha pubblicato sui social una serie di recensioni ironiche sulle messe, attirando l’attenzione di un’autorità giudiziaria. La persona coinvolta si chiama Taylor Ragazzini, che è stata indagata per “offese mediante vilipendio”. La risposta del tiktoker è stata una battuta sulla denuncia, invitando a “recensire la sua denuncia”. La vicenda è seguita da vicino anche sui social.

Una serie di recensioni ironiche sulle messe, tutte pubblicate su TikTok. Un’idea che ad alcuni potrebbe sembrare innocua, ma il format, in realtà, gli costa un’indagine a suo carico per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose, regolato nel codice penale dagli articoli 403 e 404. È quanto successo a Taylor Ragazzini, titkoker ravvenate di 31 anni, che sulla piattaforma di videosharing è anche conosciuto con il nome di “Taylorismo”, con circa 10 mila follower e 200 mila views totali. Il suo stile sui social si caratterizza per il suo tono ironico, molto spesso dissacrante, con cui descrive e commenta luoghi o eventi popolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tiktoker fa recensioni ironiche delle messe e le pubblica sui social: Taylor Ragazzini indagato per “offese mediante vilipendio”. La risposta: “Andiamo a recensire la mia denuncia”

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Contenuti utili per approfondire Taylor Ragazzini

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