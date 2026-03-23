Sono scattate due denunce e sono stati recuperati 4.000 euro di refurtiva in provincia di Ravenna. Una coppia di cittadini stranieri è accusata di furto aggravato ai danni di una gioielleria. L’intervento è stato eseguito nei pressi dei centri commerciali di Lugo, dove i militari hanno fermato i sospettati, poi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per furto aggravato in concorso e possesso di oggetti atti allo scasso. Il controllo dei Carabinieri e la scoperta della borsa modificata Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio durante un servizio di controllo del territorio condotto dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ravenna, furto in gioielleria con chiavi "passepartout" e borsa modificata: coppia nei guai, come agiva

Articoli correlati

Furto in supermercato: coppia nei guai, recuperati 500 euro di prodottiTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato una coppia originaria dell’Est Europa di 41anni l’uomo e 33 la...

Leggi anche: Furto in una gioielleria a Ravenna: i ladri portano via oro, diamanti e contanti. Bottino da 300mila euro

Altri aggiornamenti su Ravenna furto in gioielleria con chiavi...

Temi più discussi: Lego da collezione a ruba, il negoziante ripulito diventa detective e si finge cliente su eBay. Poi la trappola al casello; Rapina in gioielleria con mazze e bastoni a Calenzano: il colpo nel centro commerciale ripreso in un video; Furti a ‘La Miseria’ di Prada e in un market: denunciati; Castellammare colpo nella notte a una gioielleria | ladri via con bottino da 300mila euro.

Ravenna, rubano in gioielleria con una borsa col doppio fondo: coppia specialista in furti scoperta a LugoI Carabinieri di Lugo hanno denunciato a piede libero una coppia di stranieri, un uomo di 31 anni e una donna di 24 anni, ritenuti responsabili del ... corriereromagna.it

Colpo invisibile in gioielleria: coppia presa a Lugo con borsa modificata e chiavi passepartoutI Carabinieri di Lugo hanno fermato una coppia di trasfertisti specializzati nei furti in gioielleria dopo un colpo con borsa modificata ... ravennanotizie.it

Cronaca. Ravenna, furti all'Esp e aggressione alla vigilanza: coppia arrestata e posta ai domiciliari facebook

Mausoleo di Galla Placidia Ravenna x.com