Agguato a colpi di pistola nel quartiere Ponticelli di Napoli | 24enne ferito alla schiena

Nel quartiere Ponticelli di Napoli, nel pomeriggio del 3 gennaio, un giovane di 24 anni è stato colpito da un colpo di pistola alla schiena durante un agguato. L’episodio è ancora sotto indagine e le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. La vittima è stata trasportata in ospedale ed è sotto osservazione.

