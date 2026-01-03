Agguato a colpi di pistola nel quartiere Ponticelli di Napoli | 24enne ferito alla schiena
Nel quartiere Ponticelli di Napoli, nel pomeriggio del 3 gennaio, un giovane di 24 anni è stato colpito da un colpo di pistola alla schiena durante un agguato. L’episodio è ancora sotto indagine e le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. La vittima è stata trasportata in ospedale ed è sotto osservazione.
Un 24enne avrebbe subito un agguato nel pomeriggio del 3 gennaio nel quartiere Ponticelli di Napoli. Il ragazzo è stato ferito da un proiettile alla schiena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
