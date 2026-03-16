Sinner si avvicina ad Alcaraz e l’Italia firma il record di giocatori in top 20 | La nuova classifica Atp

Nella nuova classifica ATP, Jannik Sinner si avvicina a Carlos Alcaraz dopo aver vinto il torneo di Indian Wells, il primo Masters 1000 dell’anno. Sinner ha ridotto il suo punteggio da 3.150 a 2.200 punti. Nel frattempo, l’Italia ha stabilito un nuovo record di giocatori presenti tra i primi 20 del ranking.

Da 3.150 a 2.200 punti: Jannik Sinner riduce il distacco da Carlos Alcaraz grazie alla vittoria di Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione. Il successo contro Daniil Medvedev nella finale sul cemento californiano riapre la corsa al numero 1 del mondo. Oggi la nuova classifica Atp certifica il balzo in avanti di Sinner, ma anche un nuovo record per l’intero tennis italiano: per la prima volta, infatti, ci sono quattro giocatori azzurri tra i primi 20 del ranking mondiale. Oltre al numero 2, ci sono Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli che migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 14, e la new entry Luciano Darderi. Il record è reso possibile dall’ascesa alla posizione numero 18 dell’italoargentino, 14esimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking Atp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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