Di Francesco a DAZN | Quella di oggi per noi è un’opportunità Inter squadra più forte del campionato Ecco cosa dovremo fare

Flavio Di Francesco ha dichiarato a DAZN che la partita di oggi rappresenta un’opportunità concreta per il Lecce di sfidare l’Inter, squadra considerata la più forte del campionato. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di applicare una strategia precisa per competere al meglio. La squadra giallorossa si prepara a sfidare i nerazzurri in una sfida che promette emozioni e impegno. La partita inizia tra pochi minuti.

A pochi istanti dal calcio d'inizio di Lecce-Inter, il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco ha analizzato la sfida ai microfoni di DAZN. Nonostante le pesanti assenze tra i nerazzurri, l'allenatore ha predicato umiltà e massima concentrazione per contrastare la capolista di Cristian Chivu. PAROLE – « Per noi è un'opportunità, l'Inter è la più forte, ha dimostrato di avere più qualità delle altre, dobbiamo mettere in campo l'orgoglio, la passione, è fondamentale che ci possa trascinare per una grande partita.

Dimarco a Sky: «Liverpool squadra forte, ecco cosa dovremo fare oggi. In questi anni abbiamo dimostrato cosa serve per vincere queste partite»Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky poco prima del match di Champions League contro il Liverpool.

Chiellini a Sky: «Inter squadra più forte del campionato, noi sfrutteremo le nostre caratteristiche. Su Koopmeiners…»Giorgio Chiellini ha detto a Sky che l’Inter è la squadra più forte del campionato, a causa della sua solidità e dei risultati recenti.

