Zola non ha dubbi | Inter la più forte del 2025 e lo sarà anche nel 2026! Chivu mi sta stupendo e Pio Esposito è un regalo per la Nazionale

Gianfranco Zola ha espresso la sua fiducia nell’Inter come squadra più forte del 2025, preannunciando anche una conferma nel 2026. L’ex attaccante del Cagliari ha commentato positivamente le prestazioni di Chivu e Pio Esposito, sottolineando il loro contributo sia in club che in Nazionale. Le sue parole riflettono un’analisi attenta e rispettosa del percorso dei nerazzurri, evidenziando i punti di forza della squadra e i talenti emergenti.

Gianfranco Zola, leggenda del calcio italiano e attuale vicepresidente della Lega Pro, si racconta a La Gazzetta dello Sport. Tra amarcord e analisi del presente, "Magic Box" fotografa il calcio italiano alla vigilia del 2026, l'anno del Mondiale. IL 2025 DEL NAPOLI – « Scudetto e Supercoppa rappresentano simboli di una grandezza che gli appartiene. È innegabile ed è scritto negli ultimi quindici anni, in cui Aurelio De Laurentiis ha investito in maniera possente e appropriata.

