Raid coi picconi in tabaccheria I ladri fuggono a mani vuote | Ma danni per migliaia di euro

Assalto al negozio muniti di piccone: non riescono a rubare nulla, ma fuggono lasciando dietro di loro danni per migliaia di euro. Goffo tentativo di furto sabato sera alla tabaccheria Bassoli di via Jacopo da Porto a Baggiovara. A raccontare l’accaduto è il titolare Enrico Bassoli che ha visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il raid – probabilmente pianificato da giorni – è avvenuto alle 20.40, un’ora dopo la chiusura. "I due individui sono arrivati in macchina. Davanti alla tabaccheria c’è un parcheggio riservato ai condomini chiuso da una certa ora in poi con una sbarra". Evidentemente i malviventi sono riusciti a intrufolarsi approfittando di altre auto che entravano o uscivano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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