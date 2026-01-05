Ottaviano esplode l’ATM dell’ufficio postale | ladri fuggono a mani vuote

A Ottaviano, l’ATM dell’ufficio postale è stato fatto esplodere dai ladri, che però sono scappati senza riuscire a portare via denaro. L’evento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. La situazione resta sotto controllo, e si stanno valutando eventuali misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti simili.

I ladri fanno esplodere lo sportello automatico, ma fuggono senza bottino; indagini in corso da parte dei carabinieri. Ottaviano (NA) – Momenti di paura questa mattina a Ottaviano, dove ignoti hanno fatto esplodere l’ATM dell’ufficio postale di via Luigi Carbone 3 senza riuscire a portar via il denaro. L’allarme è scattato intorno alle 4, quando i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti sul posto. I malviventi, tutti con il volto coperto, hanno tentato il colpo ma sono fuggiti a mani vuote. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi e l’avvio delle indagini, che proseguono per identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ottaviano, esplode l’ATM dell’ufficio postale: ladri fuggono a mani vuote Leggi anche: Assalto all’ufficio postale di Ottaviano: fatto esplodere l’ATM, ladri in fuga Leggi anche: Tentato furto in una tabaccheria, scatta l'allarme e i ladri fuggono a mani vuote

