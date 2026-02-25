Per Tim conti in ordine con più ricavi e meno debito Ora occhi sul dividendo

Il gruppo telefonico si lascia alle spalle un esercizio chiuso con ricavi a quota 13,7 miliardi e un debito ormai totalmente sotto controllo. Ora strada spianata verso la cedola, previsto il pagamento di mezzo miliardo nel 2027. Labriola: l’ingresso di Poste ha portato stabilità all’azienda Ci sono almeno due buone notizie nel passato vicino di Tim. Primo, il gruppo telefonico guidato da Pietro Labriola ha annunciato, nel presentare i conti relativi al 2025, un piano di riacquisto di azioni proprie, il cosiddetto buyback, da 400 milioni unitamente a un nuovo raggruppamento azionario. Con l’obiettivo di dare ancora maggiore stabilità al titolo in Borsa, nonostante da quando la rete è stata venduta alla cordata Kkr-Tesoro e Poste ha preso il posto di Vivendì in veste di socio di riferimento, i mercati sono tornati a sorridere all’ex monopolista (+140% l’incremento nell’ultimo anno). Secondo, il debito di Tim continua a scendere, portandosi sotto i 6,9 miliardi. 🔗 Leggi su Formiche.net

Tim, ricavi in crescita a 13,7 miliardi: "Centrati tutti gli obiettivi del 2025"Tim ha ottenuto ricavi di 13,7 miliardi di euro grazie a una strategia di rinnovamento, che ha portato a raggiungere tutti gli obiettivi fissati per il 2025.

