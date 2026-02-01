Questa notte a Milano, un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato più volte alla pancia e alla testa da tre giovani. L’aggressione è avvenuta intorno alle 3 in via Salasco, nella zona vicino all’università Bocconi. La vittima è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare gli aggressori. Nessuna spiegazione ancora sulle ragioni dell’attacco.

Milano, 1 febbraio 2026 – Aggressione stanotte in via Salasco, zona Bocconi. Stando a quanto ricostruito al momento, poco prima delle 3.30 un ragazzo di 23 anni è stato avvicinato da tre uomini che per motivi da chiarire lo hanno colpito, sferrandogli anche più coltellate alla testa e all'addome. In otto lo aggrediscono per strappargli la catenina: 25enne rapinato a notte fonda in zona Romolo a Milano In codice rosso al Policlinico . Il giovane è stato soccorso al Policlinico in codice rosso, dove resta sotto osservazione, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno raccolto i primi elementi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ragazzo di 23 anni accoltellato alla pancia e in testa da tre giovani in via Salasco

Un episodio di violenza scolastica ha coinvolto un ragazzo accoltellato, con l'autore, Zouhail Atif, ancora in carcere.

