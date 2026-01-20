Un episodio di violenza scolastica ha coinvolto un ragazzo accoltellato, con l’autore, Zouhail Atif, ancora in carcere. Secondo le indagini, l’intento era di ferire alla gamba, ma l’arma ha colpito l’addome. Uno studio dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr evidenzia che nel 2025 circa il 3,5% degli studenti italiani delle superiori ha usato armi per minacciare o ottenere qualcosa, indicando una crescente preoccupazione su questo fenomen

Questa la versione di Zouhair Atif: «Ho svolto la verifica di matematica fino alle 11.40, e alle 11.45 ho chiesto alla prof di andare in bagno. Sono tornato al secondo piano, dove c’è la classe della mia ragazza. Youssef era seduto, con i suoi amici, vicino a una cattedra nel corridoio. A quel punto mi ha detto: “Che cavolo vuoi? Vuoi una foto? Quando ti parlo rispondimi”. Io non ricordo che cosa è successo, ma ho tirato fuori il coltello: volevo ferirlo alla gamba, ma l’ho colpito alla pancia». A confermare la convalida dell’arresto è stato l’avvocato del giovane, Cesare Baldini: «Ha detto di essersi sentito minacciato da questo ragazzo e nega assolutamente ci siano stati altri episodi di minacce da parte sua con un coltello in passato», ha dichiarato il legale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ragazzo accoltellato a scuola, Zouhail Atif resta in carcere: «Volevo ferirlo alla gamba, ma l’ho colpito alla pancia»

