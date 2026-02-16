Tootsi al Vittorio Emanuele in scena il musical più divertente di Broadway

Tootsi, il musical più divertente di Broadway, arriva al Vittorio Emanuele e attira il pubblico con le sue gag esilaranti. La produzione, ispirata a una storia vera, ha già fatto ridere migliaia di spettatori a New York, e ora porta il suo humor anche in Italia. Lo spettacolo racconta le avventure di un gruppo di attori alle prime armi, pronti a sfidare i loro limiti sul palco.

C’è un confine sottile tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di diventare. E a volte, basta un provino per cambiare tutto. Arriva al Teatro Vittorio Emanuele Tootsie, divertente, romantico e con un’irresistibile vena dissacrante che fa sorridere e insieme riflettere. In scena martedì 17 febbraio, ore 21; mercoledì 18 febbraio, ore 21 e giovedì 19 febbraio, ore 21. Tratto dal celebre film del 1982 con Dustin Hoffman, diretto da Sydney Pollack, il musical vanta musiche e testi di David Yazbek (già autore di The Full Monty) e libretto di Robert Horn, vincitore del Tony Award. Acclamato come “Il nuovo Musical più divertente di Broadway!” (The New York Post), ha ricevuto 11 nomination ai Tony Award, tra cui miglior Musical, miglior libretto e migliore colonna sonora originale, ed è stato inserito dall’American Film Institute tra le migliori commedie di tutti i tempi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Quattordici febbraio, il musical Hairspray sbarca a Firenze, portando sul palco del Teatro Cartiere Carrara un cast di 35 artisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.