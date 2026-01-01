In un'intervista a Punto De Break, Stefanos Tsitsipas ha condiviso le sue difficoltà post-US Open 2025. Il tennista greco ha spiegato di aver avuto problemi nel camminare per diversi giorni, portandolo a mettere in discussione il proseguimento della carriera. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulle sfide fisiche e mentali affrontate durante il percorso professionale.

In una lunga intervista a Punto De Break, il greco Stefanos Tsitsipas ha rivelato di aver avuto difficoltà nel camminare per diversi giorni dopo gli US Open 2025, e di aver pensato anche di lasciare il tennis per questo motivo. L’ellenico ripartirà dalla United Cup nel 2026 dopo aver recuperato dai problemi alla schiena avuti. I suoi problemi fisici sono stati seri: “ Nei tre o quattro ultimi tornei della scorsa stagione, faticavo appena a reggermi in piedi, quindi era necessario trovare una soluzione, qualcosa che mi aiutasse veramente a riprendermi. Ho preso tutte le misure immaginabili e necessarie per farlo ed è una grande soddisfazione per me potervi dire che ho completato la pre-stagione senza dolore né fastidi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stefanos Tsitsipas si confessa: “La mia preoccupazione era sapere se avrei potuto giocare la partita dopo”

Leggi anche: Fonseca pronostica Como Juve: «Io non dormirei sereno se fossi in Tudor, ai nostri tempi un pareggio era un dramma. Yildiz l’unico che avrebbe potuto giocare nella mia squadra, vedo poca personalità in…»

Leggi anche: Pagotto: “Cazzata lasciare la Samp per il Milan. Ma avrei mai potuto rifiutare?”. Poi confessa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Stefanos Tsitsipas si confessa: “La mia preoccupazione era sapere se avrei potuto giocare la partita dopo” - In una lunga intervista a Punto De Break, il greco Stefanos Tsitsipas ha rivelato di aver avuto difficoltà nel camminare per diversi giorni dopo gli US Open 2025, e di aver pensato anche di lasciare ... oasport.it