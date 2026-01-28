Femminicidio di Federica Torzullo il figlio affidato ai nonni materni Pasquale Guadagno | Per anni mi sono chiesto avrei potuto salvare mia madre?

Il figlio di Federica Torzullo è stato affidato ai nonni materni e al sindaco di San Severo, Angelo Pizzigallo, che agirà come tutore. La decisione arriva dopo il femminicidio della donna, avvenuto qualche giorno fa. Pasquale Guadagno, il figlio di Federica, è sotto la tutela di adulti che possano prendersene cura, mentre il dolore e i dubbi di Guadagno si fanno sentire. Per anni si è chiesto se avrebbe potuto salvare sua madre, ma ora cerca di capire come andare avanti.

«Lo Stato condanna un assassino e poi affida il dolore di un orfano nelle mani di due persone che piangono una figlia ammazzata», continua Pasquale Guadagno. «Dobbiamo fare molta attenzione a quello che succederà ora al figlio di Federica Torzullo. La cronaca tende a fermarsi alla parola “orfano”, ma un femminicidio non lascia mai un solo sopravvissuto: c'è un’intera famiglia ferita e disorientata che ha urgenza di ricevere adeguato supporto. Quel bambino, oltre a sua madre, ha perso il senso di sicurezza, l'idea stessa che il mondo degli adulti sia un luogo stabile e affidabile». L'alternativa all'affidamento ai nonni materni sarebbe stata una casa famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Il Tribunale dei minori di Roma ha deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai nonni materni.

L'udienza per decidere l'affidamento del figlio di Federica Torzullo si è conclusa.

