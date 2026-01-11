Puppo secco | Non vorrei più vedere esibizioni Sinner-Alcaraz come a Seul Jannik ha trovato il modo di farlo vincere

In questa prima puntata del 2026 di TennisMania, analizziamo l’incontro tra Sinner e Alcaraz a Seul, evidenziando come Jannik sia riuscito a superare le difficoltà e a ottenere la vittoria. Un approfondimento sulle strategie e le dinamiche di un match che ha mostrato la crescita del giovane tennista italiano, in un contesto di continuo miglioramento e competizione nel panorama internazionale.

Prima puntata del 2026 di TennisMania, approfondimento dedicato al tennis sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, ha spaziato su vari argomenti. “ Voglio però fare una premessa: bisogna dire le cose come stanno. L’esibizione tra Sinner e Alcaraz a Seul è la più pura esibizione possibile “, le parole di Puppo rispetto al match andato in scena in Corea del Sud tra il n.2 e n.1 del mondo. “ Io non vorrei più vederne tra questi due di match del genere finché la loro vicenda sportiva non sarà più matura. Ho guardato qualche game e, quando ho notato che Sinner appoggiava un punto nei pressi della rete invece di chiuderlo, per me lì l’interesse è completamente scemato. 🔗 Leggi su Oasport.it

