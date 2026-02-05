Provincia al voto indetti i comizi elettorali e fissata la data per l’elezione del nuovo presidente

La Provincia di Forlì-Cesena ha annunciato le elezioni per il nuovo presidente. I comizi si terranno domenica 15 marzo. La data è stata ufficializzata con un decreto presidenziale. Ora si aspetta la partecipazione degli elettori per scegliere il nuovo leader dell’ente.

Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio provinciale di Forlì-Cesena alla data delle elezioni (436 elettori) La Provincia di Forlì-Cesena informa che, con decreto presidenziale, sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione del presidente della Provincia di Forlì-Cesena, fissata per domenica 15 marzo. In attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e delle circolari ministeriali di riferimento, sono stati disposti la costituzione dell'Ufficio Elettorale Provinciale, nonché i seggi elettorali. Per garantire un accesso più agevole alle operazioni di voto, tenuto conto dell'articolazione territoriale della provincia, le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica 15 marzo, dalle 8 alle 20, presso il seggio di Forlì in piazza G.

