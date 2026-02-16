Provincia di Salerno Iannone FdI | Si rispetti la legge al voto entro 90 giorni dalla decadenza

Il deputato Iannone di Fratelli d’Italia ha denunciato che il PD ha causato la decadenza degli organi amministrativi di Salerno, lasciando il Comune sotto un Commissario e la Provincia senza un presidente legittimo. La sua affermazione si basa sul fatto che, secondo la legge, entro 90 giorni dalla decadenza bisogna convocare nuove elezioni, ma finora non sono stati rispettati i tempi. Iannone ha ricordato che il Vice Presidente della Provincia sta svolgendo funzioni di Presidente senza averne i requisiti, creando un vuoto di potere.

Tempo di lettura: 2 minuti "Il PD si è assunto la responsabilità di avere i due Enti Locali più importanti del territorio decapitati: al Comune di Salerno c'è il Commissario Prefettizio e alla Provincia un Vice Presidente che fa le funzioni del Presidente senza essere Sindaco come richiesto dalla legge. Una vergogna senza precedenti questo disprezzo delle istituzioni solo per i piani personali di De Luca. Si determina la decapitazione dei vertici amministrativi per volontà esterna alle amministrazioni legate in un triste destino ed effetto domino. Al fronte di questa situazione senza precedenti nella storia non sentiamo un fiato dalla Schlein che evidentemente preferisce fare la caccia ai fascisti che non esistono e non vede cosa determinano i suoi uomini che fanno strame della vita democratica delle istituzioni concepite come il salotto di casa propria.