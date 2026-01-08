Bivacchi spaccio e abbandono totale | anche la stazione di Parma è fuori controllo

La stazione di Parma si trova in condizioni di degrado e abbandono, con bivacchi e attività di spaccio che si sono intensificati negli ultimi tempi. La situazione, segnalata dal Team Vannacci Maria Luigia Parma e documentata anche sui social, evidenzia una presenza crescente di problematiche che richiedono interventi tempestivi per garantire sicurezza e decoro.

