Bivacchi spaccio e abbandono totale | anche la stazione di Parma è fuori controllo
La stazione di Parma si trova in condizioni di degrado e abbandono, con bivacchi e attività di spaccio che si sono intensificati negli ultimi tempi. La situazione, segnalata dal Team Vannacci Maria Luigia Parma e documentata anche sui social, evidenzia una presenza crescente di problematiche che richiedono interventi tempestivi per garantire sicurezza e decoro.
“Negli ultimi binari della stazione di Parma - si legge in una nota del Team Vannacci Maria Luigia Parma - come segnalato dal video pubblicato dalla pagina social “Parma Indecorosa”, la situazione è ormai fuori controllo. Persone accampate a terra, sporcizia ovunque, traffici sospetti e un senso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Capotreno ucciso: "Anche in stazione a Parma c'è un degrado che non va sottovalutato, tra bivacchi e baby gang"
Leggi anche: SOS Parma: “Basta aggressioni gratuite nei quartieri cittadini, situazione fuori controllo”
