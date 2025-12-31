SOS Parma | Basta aggressioni gratuite nei quartieri cittadini situazione fuori controllo

SOS Parma denuncia un aumento delle aggressioni gratuite nei quartieri cittadini, evidenziando la situazione ormai fuori controllo. Recentemente, in zona Crocetta, durante la notte di Santo Stefano, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un giovane di 21 anni, denunciato dai Carabinieri per una rapina ai danni di un 26enne. La crescente escalation di incidenti richiede attenzione e interventi concreti per garantire la sicurezza dei cittadini.

Sos autisti e controllori. Oltre 220 aggressioni: "Molti non denunciano" - Vignali (FI): "Bodycam per tutti gli operatori, ora basta sperimentazioni" . ilrestodelcarlino.it

#fidenza #parma regalo fatto a mia moglie voi direte quante biciclette mi hanno fatto sparire sotto gli occhi Basta#piacenza @roberto.vannacci.68 - facebook.com facebook

Sanità: Parma è un polo nazionale, non una bandierina elettorale. Basta guerra tra ospedali. x.com

