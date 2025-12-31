SOS Parma | Basta aggressioni gratuite nei quartieri cittadini situazione fuori controllo
SOS Parma denuncia un aumento delle aggressioni gratuite nei quartieri cittadini, evidenziando la situazione ormai fuori controllo. Recentemente, in zona Crocetta, durante la notte di Santo Stefano, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un giovane di 21 anni, denunciato dai Carabinieri per una rapina ai danni di un 26enne. La crescente escalation di incidenti richiede attenzione e interventi concreti per garantire la sicurezza dei cittadini.
“Basta aggressioni gratuite nei quartieri cittadini”. Lo sostiene l'associazione SOS Parma, che interviene in merito all’episodio di violenza avvenuto nella notte di Santo Stefano in zona Crocetta, dove un 21enne è stato denunciato dai Carabinieri per una rapina ai danni di un 26enne, aggredito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Sos Parma: "Sant’Ilario dei quartieri è un segnale importante per la città"
Leggi anche: Lupi, Coldiretti lancia l’allarme: "La situazione è fuori controllo"
Aggressione sul ponte di Mezzo: "Situazione fuori controllo, si rischia di essere rapinati e accoltellati" - “L’ennesimo episodio di violenza avvenuto venerdì sera sul Ponte di Mezzo segna un punto di non ritorno. parmatoday.it
Sos autisti e controllori. Oltre 220 aggressioni: "Molti non denunciano" - Vignali (FI): "Bodycam per tutti gli operatori, ora basta sperimentazioni" . ilrestodelcarlino.it
#fidenza #parma regalo fatto a mia moglie voi direte quante biciclette mi hanno fatto sparire sotto gli occhi Basta#piacenza @roberto.vannacci.68 - facebook.com facebook
Sanità: Parma è un polo nazionale, non una bandierina elettorale. Basta guerra tra ospedali. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.