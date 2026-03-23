Propaganda Live - Speciale Referendum ospiti e anticipazioni di oggi lunedì 23 marzo

Ritorna questa sera, 23 marzo, eccezionalmente di lunedì in prima serata su La7, l'appuntamento con Propaganda Live, per uno Speciale sul Referendum. La scelta di spostare la programmazione dal consueto venerdì è legata proprio alla necessità di seguire in diretta l'esito della consultazione sulla giustizia, offrendo un'analisi a caldo sui risultati del voto. Il programma condotto da Diego Bianchi riparte dall'ottimo riscontro dell'ultima puntata andata in onda il 13 marzo (venerdì scorso il palinsesto ha lasciato spazio a uno speciale del TG sempre sul referendum), che aveva conquistato 941.000 spettatori pari al 7.1% di share. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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