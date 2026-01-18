‘Ornella senza fine’ stasera 18 gennaio | Fabio Fazio torna con lo speciale su Vanoni

Stasera, domenica 18 gennaio, Fabio Fazio presenta su NOVE e in streaming su discovery+ lo speciale “Ornella senza fine”, dedicato alla figura e alla musica di Ornella Vanoni. L’evento propone un approfondimento sulla carriera dell’iconica cantante, con ospiti e sorprese, offrendo al pubblico un’occasione per ricordare e celebrare il suo contributo alla musica italiana. Un appuntamento che unisce ascolto e riflessione in un’ottica rispettosa e sobria.

(Adnkronos) –Torna Fabio Fazio con uno speciale su Ornella Vanoni. Stasera, domenica 18 gennaio, in prima serata e in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, andrà in onda 'Ornella senza fine', un grande evento televisivo per celebrare e ricordare Ornella Vanoni e le sue canzoni, con grandi ospiti, tante sorprese e incursioni live nei luoghi a lei cari. Ospiti della serata, alcuni dei più grandi artisti del panorama italiano e internazionale, suoi colleghi e amici: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato, Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Malika Ayane, che interpreteranno le canzoni di Ornella Vanoni che hanno fatto la storia della musica.

