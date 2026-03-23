Pronostico Monopoli-Benevento | la B a un passo

Dodici punti di distacco dalla seconda in classifica a sei giornate dal termine. Il Benevento ha le mani sulla Serie B ed è solo questione di tempo. E contro il Monopoli in trasferta il traguardo si potrebbe avvicinare. La vittoria sul Catania di qualche settimana fa ha di fatto chiuso i conti su questo campionato. I campani hanno fatto una grandissima stagione e adesso aspettano solo la matematica. Una questione che ormai è chiusa, come detto. E sarà la squadra che seguirà il Vicenza, nel girone A, che ha già staccato la promozione diretta. Il Monopoli cercherà di vendere cara la pelle per blindare un posto nei playoff e almeno un gol in questa partita lo dovrebbe segnare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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