Benevento Primavera netto ko casalingo contro il Monopoli | play off a rischio

Il Benevento Primavera ha subito una sconfitta casalinga con un punteggio di 3-0 contro il Monopoli nell'incontro valido per il torneo Primavera 2. La partita si è giocata all’Avellola e il risultato mette in discussione la partecipazione ai play-off della squadra sannita. La sconfitta rappresenta un passo indietro nella stagione per il Benevento Primavera.

Nel torneo Primavera 2, notte fonda per il Benevento Primavera superato con un netto 3-0 dal Monopoli all'Avellola. Gara subito in salita per i giallorossini già costretti a rincorrere dopo 4 minuti per la rete di Spano. Poi la squadra di mister De Angelis, pur mantenendo il pallino del gioco, è stata inconcludente subendo al 13' della ripresa anche il 2-0 dello stesso Spano. Nel finale il definitivo 3-0 di Balasanov. In classifica il Benevento Primavera è scivolato al nono posto con 30 punti a -3 dall'ultima posizione utile per i play off, distanza che potrebbe aumentare il 2 marzo quando è in programma il derby Perugia (32)-Ternana (32). Nel prossimo turno in programma il derby Avellino-Benevento.