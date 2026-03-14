Carlos Alcaraz si prepara a sfidare Daniil Medvedev nella semifinale di Indian Wells prevista per il 14 marzo alle 23:00. Alcaraz ha recentemente battuto Cameron Norrie in due set, conquistando la quinta semifinale consecutiva nel torneo. La partita si svolgerà in una cornice di grande attesa, con i due tennisti pronti a mettere in campo le loro abilità.

Carlos Alcaraz rimane imbattuto nel 2026 dopo aver sconfitto Cameron Norrie, ma per nostra fortuna e di chi ci ha seguito ci sono stati 19 game (punteggio finale 6-3 6-4), raggiungendo così la sua quinta semifinale consecutiva a Indian Wells. Per lo spagnolo sarà il nono incontro in carriera con Daniil Medvedev, che ha sconfitto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev, semifinale Indian Wells 14-03-2026 ore 23:00 circa

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