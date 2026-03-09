Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Jack Draper Indian Wells 09-03-2026

Jack Draper ha iniziato la sua difesa del titolo a Indian Wells battendo Roberto Bautista Agut. Il 09 marzo 2026, il tennista ha ottenuto una vittoria che rappresenta il primo passo nel torneo. Francisco Cerundolo è uno degli avversari che affronterà nelle prossime fasi del torneo. Le quote e i pronostici sono disponibili per gli appassionati di tennis.

Jack Draper ha dato il via alla difesa del titolo di Indian Wells con una promettente vittoria su Roberto Bautista Agut. Il britannico è rientrato a inizio gennaio dopo l’infortunio al braccio sinistro ma non ha giocato gli Australian Open e comunque difficilmente potrà essere al 100%. Francisco Cerundolo invece ha superato Benjamin Bonzi per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

