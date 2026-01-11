Nuovo record per il pescatore di surfcasting Mario Savini | il nuovo anno inizia con una spigola da 9 chili

Mario Savini, noto pescatore di surfcasting, ha stabilito un nuovo record all'inizio del 2026 con una spigola di 9 chili e 200 grammi. A pochi mesi dalla sua precedente cattura, avvenuta a fine 2024, questa pesca rappresenta un’altra significativa testimonianza della sua abilità e passione per questa disciplina. Un risultato che sottolinea l’importanza della costanza e dell’esperienza nel mondo della pesca sportiva.

A fine 2024 aveva messo a segno una "pesca miracolosa". Un anno dopo, ma questa volta a inizio anno e precisamente a inizio 2026, Mario Savini con la sua lenza ha fatto il bis prendendo all'amo una spigola di 9 chili, 200 grammi in più di quella con cui aveva potuto festeggiare il Natale 2024.

