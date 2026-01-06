Pronostico Burnley-Manchester United | col nuovo tecnico una vittoria

La sfida tra Burnley e Manchester United, valida per la ventunesima giornata di Premier League, si disputerà mercoledì alle 21:15. Con l’arrivo di un nuovo allenatore, le aspettative sono di un approccio diverso da parte dei Red Devils. Di seguito, le probabili formazioni e il pronostico della partita, disponibile anche in diretta tv.

Burnley-Manchester United è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Finita. The End. Amorim dopo il pareggio sul campo del Leeds è stato esonerato dal Manchester United. Per il momento panchina affidata a Fletcher in attesa di capire chi prenderà il posto dell'allenatore portoghese. In corsa, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe anche Enzo Maresca che da poco ha lasciato il Chelsea. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Oltre i due pareggi – prima era arrivata la X contro i Wolves ultimi in classifica – Amorim ha pagato alcune dichiarazioni che non sono andate proprio giù alla dirigenza dei Red Devils.

