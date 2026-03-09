Cavese vicina alla meta Giugliano in piena bagarre | campane in lotta per evitare i play out

La Cavese si avvicina alla conquista della salvezza mentre il Giugliano si trova coinvolto in una dura battaglia per evitare i play out. Nel weekend appena concluso, le due squadre campane hanno vissuto momenti diversi: la prima si avvicina alla meta, la seconda lotta per mantenere la categoria. La situazione in classifica di entrambe evidenzia questa disparità di posizioni e di obiettivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Una Campania che sorride e una che lo fa di meno. Il weekend che si è appena concluso rappresenta i due stati d’animo contrastanti se si pensa a Giugliano e Cavese. Da un lato la gioia per un successo che regala relativa tranquillità, dall’altra una battuta d’arresta che, invece, complica i piani e mette tensione. Era giornata di scontri diretti, i metelliani potevano essere risucchiati nella bagarre ma alla fine hanno avuto la meglio contro un Picerno che è solo lontano parente della formazione sorprendente degli anni scorsi, invischiati nella lotta salvezza e con un animo meno leggero rispetto a qualche tempo fa. Una lotta che coinvolge anche il Giugliano che aveva la ghiotta occasione per rilanciarsi grazie anche a questi incroci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

