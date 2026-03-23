Vittoria esterna a Villa Literno: i Rangers Qualiano salgono a 54 punti e restano in scia della vetta del Girone A. Rangers Qualiano conquistano tre punti fondamentali nella 27ª giornata del campionato di Promozione, Girone A, espugnando il campo del Villa Literno. La vittoria, ottenuta sabato, conferma il momento positivo della squadra guidata da mister De Michele. Con questo successo, i Rangers salgono a 54 punti, ad un solo punto dal Gricignano e a due lunghezze dalla nuova capolista Casoria, mantenendo aperta la corsa verso la promozione diretta. Il prossimo impegno sarà cruciale per consolidare la posizione in classifica e continuare a inseguire la vetta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Promozione Girone A, i Rangers Qualiano vincono a Villa Literno e restano in scia della vetta

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