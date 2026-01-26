Rangers Qualiano vincono 3-2 in trasferta e confermano la vetta della classifica

I Rangers Qualiano hanno ottenuto una vittoria per 3-2 in trasferta contro il Casalnuovo, rafforzando la loro posizione in cima alla classifica. La partita ha confermato il buon momento della squadra, che continua a dimostrare costanza e determinazione nel campionato. Con questa vittoria, i Rangers consolidano il primato e mantengono alta la loro ambizione di proseguire nel percorso di successo.

Con il 3-2 in trasferta contro il Casalnuovo, i Rangers Qualiano consolidano il primato in classifica e confermano il loro straordinario momento di forma.. I Rangers Qualiano continuano a volare! Nella difficile trasferta di Casalnuovo, la capolista ha conquistato una vittoria emozionante per 3-2, consolidando il primato con +5 punti di vantaggio sulle inseguitrici. La partita è iniziata subito con il piede giusto: al 7' L. Poziello ha sbloccato il match, portando in vantaggio i Rangers. Il secondo gol è arrivato al 21' da C. Poziello, consolidando il predominio della squadra sul campo. La ripresa è stata intensa e combattuta, ma al 49' del secondo tempo V.

