Promozione Doppietta di Lodi per il Casumaro sul Bentivoglio Tre punti d’oro anche su un campo pesante

Il Casumaro ottiene una vittoria importante contro il Bentivoglio, grazie a una doppietta di Lodi. La partita, giocata su un campo pesante, si conclude con il risultato di 2-0, regalando tre punti fondamentali per la classifica. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, mantenendo un ritmo costante e gestendo bene le fasi di gioco. Un risultato che rafforza la posizione in campionato e conferma l’ottimo stato di forma del team.

Casumaro 2 Bentivoglio 0 CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Bellodi, Farina, Barbieri, Correggiari (38' st Pressato), Catozzo, Lodi (26' st D'Elia), Chinappi (37' st Ceneri), Guernelli (30' st Govoni). All.: Rambaldi. BENTIVOGLIO: Lipparini, Cacciapuoti (1' st Anatriello), Di Giulio, Minarelli, Panzacchi, Quaquarelli, Mezzetti (18' st Speculato), Cioni, Pirreca, Minelli, Raspadori. All.: Govoni. Arbitro: Pieri di Cesena. Reti: 39' pt Lodi (C), 16' st rig. Lodi (C). Note: ammoniti: Lodi (C), Pirreca (B), Raspadori (B). SU un campo reso sempre più pesante dal fango, il Casumaro firma una vittoria solida e meritata superando 2-0 il Bentivoglio, al termine di una gara interpretata con ordine, personalità e grande attenzione tattica.

