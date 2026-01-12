Promozione X Martiri prova solida e tre punti meritati La formazione di Bolognesi torna in zona playoff

X Martiri ottiene una vittoria importante contro Dozzese, con un risultato di 2-0 e tre punti fondamentali in classifica. La formazione di Bolognesi dimostra solidità e determinazione, confermandosi in zona playoff. I marcatori, Breveglieri e Gjoni, hanno contribuito al successo, rafforzando la posizione del team nel campionato. Un risultato che conferma la crescita e l’affidabilità della squadra in questa fase della stagione.

X Martiri 2 Dozzese 0 Marcatori: 51’ s.t. Breveglieri (X), 77’ s.t. Gjoni (X) X MARTIRI: Aleotti, Bonaguro (67’ Meli), Artioli, De Angelis (85’ Zardi), De Cristoforo, Aguiari, Pallara, Bini, Artioli, Manfredini (81’ Benini), Felice (76’ Gjoni), Breveglieri (78’ Bonetti). A disposizione: Morini, Evali, Zouaghi, Marazzina. Allenatore: Bolognesi DOZZESE: Pandolfi, Dall’Aglio (58’ Volta), Borsetti, Dall’Olio, Suzzi, Kibongui (64’ Rocchi), Marchi, Martelli (60’ Donattini), Parigi (88’ Tonnini), Dal Monte, Berardicurti (75’ Carbone). A disposizione: Orazietti, Martini, Negroni, Mezzetti. Allenatore: Pari Arbitro: Alessandro Tassi della sezione di Forlì Note: espulso per la Dozzese Dall’Olio, ammoniti per la X Martiri Pallara, Aguiari, Benini, per la Dozzese Martelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. X Martiri, prova solida e tre punti meritati. La formazione di Bolognesi torna in zona playoff Leggi anche: Promozione. Colpo X Martiri a Bentivoglio. I porottesi sono in zona playoff Leggi anche: Stellone: "Tre punti meritati e preziosi" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. X Martiri vs Dozzese, cronaca e tabellino; Calcio a 5 - Russi vs X Martiri, la cronaca; Promozione: X Martiri a Porotto contro la Dozzese. Casumaro e Centese per rompere subito il ghiaccio con l’anno nuovo; Calcio Promozione. Il Faro Gaggio ci prova con la regina Valsanterno. Derby Msp–Granamica. Il Russi batte i X Martiri 6-3 e resta in corsa per la promozione diretta - 3 al PalaValli e conquista il primo successo nella sfida a distanza con il Prato per la promozione diretta. ravennanotizie.it

Promozione: X Martiri a Porotto contro la Dozzese. Casumaro e Centese per rompere subito il ghiaccio con l’anno nuovo - In casa anche la Centese, che ospita il Felsina e sogna il sorpasso proprio sul Casumaro, visto che le due squadre sono separate in classifica da appena una lunghezza. msn.com

Promozione. X Martiri, Casumaro e Centese. Zona playoff ricca di pretendenti - X Martiri, Casumaro e Centese: la zona playoff nel girone C di Promozione è occupata da ben tre ferraresi, uscite vittoriose dai rispettivi impegni del weekend. ilrestodelcarlino.it

Promozione Epifania #MoreLove ad un prezzo speciale! Ti aspettiamo in Via Martiri Atellani 119, Sant’Arpino #abbigliamento #abbigliamentouomo #outfit - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.