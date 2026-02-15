Elezioni il programma sanità e di integrazione socio-sanitaria della coalizione civica Pettinari sindaco
Il candidato sindaco Domenico Pettinari ha annunciato il suo programma sulla sanità e l'integrazione socio-sanitaria sabato 14 febbraio, in una conferenza in centro città. Pettinari ha spiegato che il piano punta a migliorare i servizi sanitari e a rafforzare i legami tra ospedale e territorio. Con lui, c’erano il consigliere Massimiliano Di Pillo e alcuni candidati, tra cui Giovanni D’Andrea, che hanno illustrato le proposte concrete per la città.
Nella mattinata di sabato 14 febbraio, Domenico Pettinari, candidato sindaco della coalizione civica indipendente “Pettinari Sindaco”, insieme al consigliere comunale Massimiliano Di Pillo e ad alcuni candidati tra cui Giovanni D’Andrea, ha presentato il programma sanità della coalizione. «La salute», afferma Pettinari, «è il primo diritto di cittadinanza. Come coalizione civica comunale mettiamo al centro dei nostri impegni la tutela della salute, la qualità dei servizi e l’accessibilità alla cura per tutte le persone che vivono, lavorano e crescono nel nostro territorio». Il ragionamento del candidato sindaco va avanti così: «Tuttavia il Comune ha un ruolo fondamentale nella programmazione territoriale, nell’integrazione socio-sanitaria, nella prevenzione e nella tutela della salute pubblica, e può esercitare una funzione propositiva e di impulso politico nei confronti della Regione Abruzzo e delle aziende sanitarie locali (Asl)».🔗 Leggi su Ilpescara.it
