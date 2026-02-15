Elezioni il programma sanità e di integrazione socio-sanitaria della coalizione civica Pettinari s

Il candidato Pettinari ha annunciato il suo piano sanitario per Pescara, puntando sulla vicinanza ai cittadini e sull’integrazione tra i servizi sociali e sanitari. Durante la presentazione, ha spiegato che il suo obiettivo è rafforzare le cure a domicilio e migliorare la collaborazione tra ospedali e assistenza territoriale. Per rendere tutto più concreto, propone di aumentare le équipe di medici di famiglia e di creare centri di ascolto nelle zone più periferiche della città.

Pescara al voto con un piano sanitario civico: Pettinari punta su prossimità e integrazione. Pescara, 15 febbraio 2026 – La coalizione civica "Pettinari Sindaco" ha presentato il proprio programma per la sanità e l'integrazione socio-sanitaria, delineando una strategia che mira a rafforzare i servizi di prossimità, l'assistenza domiciliare e la prevenzione. Il candidato sindaco, Domenico Pettinari, sottolinea la necessità di un ruolo attivo del Comune nel migliorare l'accesso alle cure per tutti i cittadini, pur riconoscendo le competenze regionali nella gestione del sistema sanitario. Un ruolo di coordinamento tra Comune e Regione.