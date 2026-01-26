Principio di incendio in Tenaris vigili del fuoco sul posto

Lunedì mattina, intorno alle 12.45, si è verificato un principio di incendio presso lo stabilimento Tenaris di Dalmine, lungo una linea di finitura tubi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Non si registrano feriti, e le operazioni di controllo continuano per garantire la sicurezza dello stabilimento.

