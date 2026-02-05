Principio d' incendio sul tetto dei capannoni della fiera intervengono i vigili del fuoco

Alle 13, un incendio si è sviluppato sul tetto dei capannoni della fiera di Rimini. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, cercando di mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ancora da quantificare. La situazione è sotto controllo, mentre si indaga sulle cause dell’incendio.

E' scattato intorno alle 13 l’allarme per un incendio che ha fatto accorrere i vigili del fuoco alla fiera di Rimini. A dare l'allarme, durante la pausa pranzo, gli operai impegnati per l’allestimento del padiglione B5 per la Fiera della Birra che hanno notato del fumo sul tetto della strutta. Il personale del 115, salito con l'autoscala fino alla cima del capannone, ha provveduto a spegnere il principio d'incendio che, secondo i primi riscontri, è partito dall'impianto fotovoltaico. La situazione è sempre stata sotto controllo e, al momento, non si segnalano danni significativi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Fiera Rimini

Nelle prime ore di questa mattina, un incendio ha interessato un tetto ventilato in legno in via Casoni a Crevalcore, Bologna.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiera Rimini

Argomenti discussi: Principio d’incendio nella notte a Cocquio Trevisago: fiamme sul tetto di un’abitazione; Allarme alla Vetri speciali per un principio d'incendio. Allerta rientrato dopo pochi minuti; Sarmato, principio di incendio nel castello; Il fumo esce dal macchinario: principio d'incendio in zona industriale.

Principio d'incendio sul tetto della fiera. Vigili del fuoco al lavoroErano in pausa pranzo gli operai che, attorno alle 13 di oggi (giovedì), hanno notato del fumo che proveniva dal tetto del padiglione B5. L'allarme è scattato subito e i vigili del fuoco sono immediat ... msn.com

Frabosa Sottana, principio d'incendio a canna fumaria: vigili del fuoco sul postoUn principio d’incendio alla canna fumaria ha fatto scattare l’allarme alle 19.30 di questa sera, sabato 24 gennaio, a Frabosa Sottana. A segnalare il pericolo sono stati gli stessi proprietari ... targatocn.it

Fuoco dal piano cottura, cucina in fiamme: un intossicato --> https://www.nordest24.it/padova-principio-incendio-cucina-via-apollodoro facebook