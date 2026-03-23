Un uomo di 87 anni è deceduto questa mattina a Cascina, in provincia di Pisa, poco dopo aver votato al referendum sulla giustizia. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.45 davanti alla scuola elementare di Musigliano, sede del seggio numero 33. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano aveva appena terminato di votare quando ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Carabinieri e polizia municipale hanno raggiunto la scuola per effettuare i rilievi e coordinare le indagini. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause del decesso, che appare legato a un malore improvviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Malore dopo aver votato al seggio per il referendum: 87enne muore a Cascina (Pisa)

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Muore dopo aver votato al referendum: malore fatale, uomo si accascia a terraCascina (Pisa), 23 marzo 2026 – Un uomo di 87 anni è morto dopo aver votato al referendum sulla riforma della giustizia.

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