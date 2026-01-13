Si conclude la sedicesima giornata di calcio di Prima e Seconda categoria. Nel girone B di Prima categoria, l’AM Aglianese conferma la leadership con una vittoria per 2-1 sul Viaccia. Il Monsummano, dopo un pareggio interno, si avvicina al secondo posto occupato dal Fornacette Casarosa. Ecco il quadro aggiornato dei risultati e delle posizioni in classifica.

Si è chiusa domenica scorsa la sedicesima giornata di campionato di prima e Seconda categoria. Nel girone B di Prima categoria, l’AM Aglianese mantiene la vetta grazie al 2-1 sul Viaccia (Ermini, Gianotti) ed il Monsummano (dopo l’1-1 interno con lo Staffoli) raggiunge al secondo posto il Fornacette Casarosa. Se i neroverdi aglianesi hanno portato a tre lunghezze il vantaggio sulle inseguitrici dirette, parte del merito è della Montagna Pistoiese che ha battuto per 3-1 i pisani, avvicinandosi all’uscita della zona playout. L’Atletico Spedalino torna con un punto da Pontedera dopo il 2-2 con il Bellaria, mentre nei bassifondi il CQS Tempio Chiazzano ha fatto registrare un pari a reti bianche nella tana del CF. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Prima e Seconda categoria: il punto sui risultati. La AM Aglianese vince e allunga in testa

Leggi anche: Prima e Seconda categoria. La AM Aglianese ha di fronte l’insidia Staffoli

Leggi anche: Prima e Seconda categoria. AM Aglianese-Monsummano, che anticipo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Scheda Castel D Azzano - Prima Categoria Girone A Veneto; CALCIO Le “Top XI” del «Cittadino” dall’Eccellenza alla Seconda Categoria; Calcio dilettantistico: marcatori e risultati finali dei primi anticipi del 2026; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori.

Calcio Prima e Seconda categoria: il punto sui risultati. La AM Aglianese vince e allunga in testa - Si è chiusa domenica scorsa la sedicesima giornata di campionato di prima e Seconda categoria. sport.quotidiano.net