Calcio Prima e Seconda categoria | il punto sui risultati La AM Aglianese vince e allunga in testa
Si conclude la sedicesima giornata di calcio di Prima e Seconda categoria. Nel girone B di Prima categoria, l’AM Aglianese conferma la leadership con una vittoria per 2-1 sul Viaccia. Il Monsummano, dopo un pareggio interno, si avvicina al secondo posto occupato dal Fornacette Casarosa. Ecco il quadro aggiornato dei risultati e delle posizioni in classifica.
Si è chiusa domenica scorsa la sedicesima giornata di campionato di prima e Seconda categoria. Nel girone B di Prima categoria, l’AM Aglianese mantiene la vetta grazie al 2-1 sul Viaccia (Ermini, Gianotti) ed il Monsummano (dopo l’1-1 interno con lo Staffoli) raggiunge al secondo posto il Fornacette Casarosa. Se i neroverdi aglianesi hanno portato a tre lunghezze il vantaggio sulle inseguitrici dirette, parte del merito è della Montagna Pistoiese che ha battuto per 3-1 i pisani, avvicinandosi all’uscita della zona playout. L’Atletico Spedalino torna con un punto da Pontedera dopo il 2-2 con il Bellaria, mentre nei bassifondi il CQS Tempio Chiazzano ha fatto registrare un pari a reti bianche nella tana del CF. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
