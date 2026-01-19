Catania madre tenta di soffocare figlia di 5 mesi con un cuscino | arrestata e sottoposta a Tso; gli sms alla sorella | Poi morirò anche io
A Catania, una madre ha tentato di soffocare la figlia di cinque mesi con un cuscino. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e al ricovero coatto della donna. La sorella minore, zia della bambina, ha allertato le autorità dopo aver ricevuto messaggi inquietanti della madre, in cui affermava di voler morire anche lei. La vicenda resta sotto indagine.
