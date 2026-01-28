Oro tocca nuovo record dollaro giù

L’oro tocca un nuovo massimo storico, superando i 5.200 dollari l’oncia. La quotazione del metallo prezioso sale del 2,18% rispetto alla giornata precedente, spinta da un calo del dollaro. Ora il prezzo dell’oro non era così alto da diversi anni, e gli investitori guardano con attenzione alle prossime mosse del mercato.

L’oro continua a raggiungere nuovi massimi, superando i 5.

Recenti tensioni tra la Federal Reserve e l’ex presidente Trump hanno portato a una crescente fuga dal dollaro, con l’oro che raggiunge nuovi record.

Argomenti discussi: Oro tocca nuovo record storico vicino ai 4.900 dollari; Nuovo record per l'argento a 115 dollari, l'oro a 5.090; Piazza Affari chiude positiva, oro tocca nuovo record; Giappone, la BoJ tiene i tassi fermi e rivede al rialzo la crescita. Nuovo record dell’oro verso quota 5.000.

Nuovo record per l'argento a 115 dollari, l'oro a 5.090La corsa dei metalli preziosi non si arresta, mentre si guarda alle politiche dell'amministrazione statunitense. L'argento mette a segno un nuovo record a 115 dollari l'oncia, in rialzo del 5%. L'oro ... ansa.it

L’oro raggiunge un record sopra i 5.280 dollariOro tocca record oltre $5280, trainato da dollaro debole e fuga da forex e bond. Trump non vede problemi. Domanda di metalli preziosi cresce, con oro +22% e argento +60% dall’inizio anno. borse.it

In questo clima di incertezza gli investitori si rivolgono all’oro, sempre più bene rifugio, che tocca un nuovo record. Arretrano in Europa maggiormente le Banche seguite da Assicurazione e Telecomunicazioni, mentre sovraperformano Risorse di Base, Turism x.com

Le tensioni sulla Groenlandia frenano i mercati. Da Davos Macron attacca l’uso politico delle tariffe, definendo “inaccettabile” il ricorso ai dazi: “Tornano le ambizioni imperiali”, avverte il presidente francese. Intanto l’oro tocca i 4.700 dollari l’oncia, mentre l’arg - facebook.com facebook