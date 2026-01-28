Oro tocca nuovo record dollaro giù

Da servizitelevideo.rai.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oro tocca un nuovo massimo storico, superando i 5.200 dollari l’oncia. La quotazione del metallo prezioso sale del 2,18% rispetto alla giornata precedente, spinta da un calo del dollaro. Ora il prezzo dell’oro non era così alto da diversi anni, e gli investitori guardano con attenzione alle prossime mosse del mercato.

09.12 08.12 Tennis, ritiro Musetti contro Djokovic07.52 Seul,20 mesi di carcere a ex first lady07.10 Ucraina, raid russi vicino Kiev:2 morti23.00 Trump:smorzeremo situazione Minneapolis22.18 Niscemi, è a rischio tutta la collina21.30 Vannacci deposita un nuovo simbolo20.52 Crans, sì investigatori Svizzera-Italia20.05 Benevento, cade elicottero: un morto "MORBO K – Chi salva una vita, salva il mondo intero", martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo Cultura e Spettacolo p.426 IO CI VADO:FILM - "POLVO SERÁN", vai all'articolo e al trailer e alla clipTEATRO - "RICCARDO III", vai all'articolo e al video FESTIVAL - "SUDESTIVAL – il festival lungo un inverno", vai all'articolo e al videoMUSEO - "MUSEO DELLA FRUTTA”, vai all'articolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Oro Dollaro

L'oro batte tutti i record e sfida il dollaro

L’oro continua a raggiungere nuovi massimi, superando i 5.

Guerra aperta tra la Fed e Trump: fuga dal dollaro, ancora oro record

Recenti tensioni tra la Federal Reserve e l’ex presidente Trump hanno portato a una crescente fuga dal dollaro, con l’oro che raggiunge nuovi record.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La folie du retro gaming

Video La folie du retro gaming

Ultime notizie su Oro Dollaro

Argomenti discussi: Oro tocca nuovo record storico vicino ai 4.900 dollari; Nuovo record per l'argento a 115 dollari, l'oro a 5.090; Piazza Affari chiude positiva, oro tocca nuovo record; Giappone, la BoJ tiene i tassi fermi e rivede al rialzo la crescita. Nuovo record dell’oro verso quota 5.000.

oro tocca nuovo recordNuovo record per l'argento a 115 dollari, l'oro a 5.090La corsa dei metalli preziosi non si arresta, mentre si guarda alle politiche dell'amministrazione statunitense. L'argento mette a segno un nuovo record a 115 dollari l'oncia, in rialzo del 5%. L'oro ... ansa.it

oro tocca nuovo recordL’oro raggiunge un record sopra i 5.280 dollariOro tocca record oltre $5280, trainato da dollaro debole e fuga da forex e bond. Trump non vede problemi. Domanda di metalli preziosi cresce, con oro +22% e argento +60% dall’inizio anno. borse.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.