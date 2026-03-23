Mentre i prezzi della benzina sono in calo grazie al taglio delle accise, il diesel resta su livelli record e pesa su famiglie e imprese. L’Unione Nazionale Consumatori propone 10 consigli pratici per risparmiare al distributore: dal confronto prezzi al self-service, fino alla modifica delle abitudini di guida, per un utilizzo più efficiente. Prezzi della benzina giù Segnali di discesa per la benzina, ma il costo del diesel continua a restare su livelli elevati, creando difficoltà non solo per gli automobilisti ma anche per l’intero sistema economico legato ai trasporti. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il costo medio della benzina si attesta intorno a 1,713 euro al litro, in calo rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prezzi benzina in calo, ma quello del diesel resta alto: i 10 consigli per risparmiare al distributore

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