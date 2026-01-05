Diesel più caro della benzina è l’effetto accise | i nuovi prezzi al distributore

Da questa mattina, per la prima volta in tre anni, il prezzo del diesel supera quello della benzina ai distributori italiani. Questa variazione è principalmente dovuta all’aumento delle accise e alle recenti dinamiche di mercato. Una situazione che può influire sulla spesa dei consumatori e sulle scelte di mobilità, richiedendo attenzione e aggiornamenti costanti sui prezzi dei carburanti.

Da questa mattina, per la prima volta in tre anni, fare il pieno di diesel costa più che fare il pieno di benzina. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio, si è registrato un aumento dei prezzi del gasolio e una riduzione di quelli della verde. Secondo Staffetta Quotidiana su dati del Mimit, il prezzo medio del diesel self-service è a 1,666 euro al litro, mentre la benzina si attesta a 1,650 euro al litro. L’ultima volta che si era verificata una situazione simile era il 9 febbraio 2023, quando il Paese usciva dalla fase più acuta della crisi energetica innescata dall’invasione russa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Diesel più caro della benzina, è l’effetto accise: i nuovi prezzi al distributore Leggi anche: Carburanti, effetto accise: il diesel (1,666) torna più caro della benzina (1,650) Leggi anche: Nuove accise sui carburanti: il diesel diventa più caro della benzina (dopo anni) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La manovra fa salire il prezzo del diesel | dall’1 gennaio sarà più caro della benzina; Diesel più caro in Bergamasca aumenti per 245mila veicoli; Gasolio più caro della benzina dal 2026 | quanto spenderai in più ogni volta che fai il pieno; Caro carburanti perché nel 2026 il diesel costerà più della benzina | quanto pagheremo. Diesel più caro della benzina, l'effetto delle accise sui carburanti: non accadeva da tre anni - L'entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l'aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente ... msn.com

