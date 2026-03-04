I prezzi di benzina e diesel sono aumentati nelle ultime ore, con il monitoraggio da parte del Mimit sugli aumenti al distributore. La crisi tra Iran e Israele-Stati Uniti nello Stretto di Hormuz ha portato a tensioni nei mercati energetici e ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità delle forniture di petrolio eurasiatiche. Gli operatori del settore seguono attentamente gli sviluppi, che potrebbero influenzare i prezzi alla pompa.

La guerra in Medio Oriente tra Iran e Israele-Stati Uniti ha determinato la crisi dello Stretto di Hormuz e, di conseguenza, minaccia di far tremare i mercati energetici e colpire l'intera filiera del petrolio eurasiatica. Il governo italiano intensifica il controllo sui prezzi dei carburanti dopo i recenti rincari registrati alla pompa. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha rafforzato il monitoraggio sull'intera filiera di benzina e gasolio e ha già trasmesso i primi risultati delle verifiche alla Guardia di Finanza. Monitoraggio prezzi carburanti, cosa sta controllando il ministero L'obiettivo... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzi di benzina e diesel al rialzo, monitoraggio del Mimit sugli aumenti al distributore

Diesel più caro della benzina, è l’effetto accise: i nuovi prezzi al distributoreDal 5 gennaio 2026, per la prima volta in tre anni, fare il pieno di diesel costa più che fare il pieno di benzina.

Prezzi di benzina e diesel in crescita, quanto paghiamo in più: aumenti fino a 186 euroNon solo le accise: a pesare sui prezzi di benzina e diesel c'è anche il nuovo scontro tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Contenuti utili per approfondire Prezzi di benzina e diesel al rialzo....

Temi più discussi: Aumenti record dei carburanti in Italia: gasolio +16% e benzina +6,7% dopo tensioni geopolitiche; Attacco in Iran, schizza il prezzo del petrolio: aumentano listini di benzina e diesel; Prezzi di benzina e diesel in crescita, quanto paghiamo in più: aumenti fino a 186 euro; Prezzi benzina e diesel in rialzo: gasolio ai massimi per l’escalation in Medio Oriente | Quattroruote.it.

Crescono ancora prezzi carburanti, benzina self a 1,693 euro al litro, diesel a 1,753Si impennano i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, mentre proseguono i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. (ANSA) ... ansa.it

Fin dove si può spingere il prezzo di gas e benzina? Le previsioni dell’esperto sugli aumentiLa chiusura dello stretto di Hormuz ha già fatto lievitare i costi dei carburanti alla pompa. Abbiamo chiesto a Davide Tabarelli (Nomisma Energia) se c’è un limite ai rincari ... quotidiano.net

Il Sole 24 ORE. . L’Africa si prepara all’urto delle ricadute economiche e politiche della guerra avviata da Usa e Israele in Iran. Le conseguenze più immediate possono manifestarsi su costi di consegna, inflazione e rincaro dei prezzi già record del debito, un ci facebook

Anche Wall Street viaggia in rosso. Volano i prezzi di gas e petrolio, con il Brent a oltre 80$/barile. Ritracciano invece i metalli preziosi con l’oro che torna sui 5.000 dollari l’oncia. A Piazza Affari si salva Lottomatica dopo i conti 2025. x.com