La Turchia ha iniziato a dispiegare i missili Patriot, mentre il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra in Iran sta per finire. Nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro il quartier generale statunitense in Kurdistan e nuovi raid su Teheran. Nel frattempo, i prezzi di petrolio e gas sono calati, e ieri si è svolta una telefonata di un’ora tra Putin e Trump.

Ieri la telefonata fra il presidente americano e quello russo Trump con la Nato che ha alzato i livelli di guardia dopo l’intercettazione di un missile sui cieli della Turchia Roma, 10 marzo 2026 – Mentre continuano i raid sull’Iran, ieri c’è stata una telefonata di un’ora fra Putin e Trump. Il presidente Usa ha dichiarato che “la guerra sta per finire” mentre nel colloqui il leader russo ha ribadito la necessità di porre fine al conflitto in Medio Oriente (aggiungendo che in Ucraina, grazie all’avanzata russa, presto Zelensky sarà costretto a un accordo). Ma questa mattina i prezzi del petrolio in calo sui mercati asiatici, con i future sul Brent scesi sotto i 95 dollari al barile, dopo essere schizzati ieri a quasi 120 dollari, a 92,85 dollari (-6,17%), e quelli sul Wti scivolati sotto i 90 a 88,52 dollari al barile (-6,56%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Turchia dispiega i missili Patriot. Trump: “La guerra in Iran sta per finire”. E i prezzi di petrolio e gas calano. Colpito il quartier generale Usa in Kurdistan. Nuovi raid su Teheran

Articoli correlati

Trump: “La guerra in Iran sta per finire”. E i prezzi del petrolio calano. Colpito il quartier generale Usa in Kurdistan. Nuovi raid su TeheranIeri la telefonata fra il presidente americano e quello russo Trump con la Nato che ha alzato i livelli di guardia dopo l’intercettazione di un...

Trump: “La guerra in Iran sta per finire”. E i prezzi del petrolio calano. Nuovi raid su Teheran che risponde: missili su Emirati e GiordaniaIeri la telefonata fra il presidente americano e quello russo Trump con la Nato che ha alzato i livelli di guardia dopo l’intercettazione di un...

Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine #iran #israele #netanyahu #trump #usa

Tutti gli aggiornamenti su Turchia dispiega

Discussioni sull' argomento Non solo Iran: le mosse turche mettono in allarme Cipro e UE; Perché il ruolo di Israele diventa ora decisivo | Libero Quotidiano.it.

La Turchia dispiega sistemi di difesa aerea e sei caccia F-16 per proteggere Cipro del NordIl Ministero della Difesa Nazionale della Turchia ha schierato sei caccia F-16 e sistemi di difesa aerea per proteggere la Repubblica Turca di Cipro del Nord (RTCN). Secondo un annuncio del Ministero ... msn.com

La Turchia avverte Russia e Ucraina per i droni entrati nello spazio aereo del PaeseIl ministero della Difesa nazionale turco ha rilasciato una dichiarazione sull'Uav, entrato nello spazio aereo dalla direzione del Mar Nero e abbattuto nei cieli sopra Ankara il 15 dicembre, e ha ... it.euronews.com

Ecco il link della #RassegnaStampaTurca in onda su Radio Radicale di sabato, 21 Febbraio 2026: https://radioradicale.it/scheda/782518/rassegna-stampa-turca - Gli eventi principali di politica interna ed estera della #Turchia e del Medio Oriente grazie ai me - facebook.com facebook